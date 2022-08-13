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مفاجأة.. الأهلي قدم عرضًا قبل سنوات لـ محمد صلاح وهذا كان رد فعله

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محمد صلاح
Native
Teads
السبت، 13-08-2022 09:03 ص

فجر مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية الأسبق، مفاجأة مدوية بشأن عرض قدمه الأهلي للنجم محمد صلاح.
وقال مصطفى يونس في تصريحات عبر برنامج “بالخط العريض” على قناة “الحياة”: عندما أتى لمحمد صلاح عرض من سويسرا ومن النادي الأهلي، طلب رأيي بحكم قربي لهؤلاء اللاعبين ونصحته بالإحتراف الأوروبي لأنه سوف ينتقل بعدها للدوريات الكبرى مثل إنجلترا وألمانيا وفرنسا”.

وأضاف: “عرضت على النادي الأهلي التعاقد مع محمد إبراهيم وعمر جابر وأحمد الشناوي عام 2009 ولم يسمعوا لي”.
وتابع: “محمد إبراهيم وعمر جابر كانوا نجمي الزمالك وأثناء معسكر لمنتخب مصر، الثنائي جاءوا لي الأوضة بتاعتي وقالولي ياكابتن عايزين نروح النادي الأهلي”.
واستطرد: “أنا مصدقتش وقتها أنهم عايزين الأهلي وقولتلهم بعد أما نخلص المعسكر تيجوا لي علطول ولكن لم تكتمل”.
 

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