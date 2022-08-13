مفاجأة.. الأهلي قدم عرضًا قبل سنوات لـ محمد صلاح وهذا كان رد فعله
محمد صلاح
Native
Teads
السبت، 13-08-202209:03 ص
فجر مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية الأسبق،
مفاجأة مدوية بشأن عرض قدمه الأهلي للنجم محمد صلاح.
وقال مصطفى يونس في تصريحات عبر برنامج “بالخط العريض” على
قناة “الحياة”: عندما أتى لمحمد صلاح عرض من سويسرا ومن النادي الأهلي، طلب رأيي بحكم
قربي لهؤلاء اللاعبين ونصحته بالإحتراف الأوروبي لأنه سوف ينتقل بعدها للدوريات الكبرى
مثل إنجلترا وألمانيا وفرنسا”.
وأضاف: “عرضت على النادي الأهلي التعاقد مع محمد إبراهيم
وعمر جابر وأحمد الشناوي عام 2009 ولم يسمعوا لي”.
وتابع: “محمد إبراهيم وعمر جابر كانوا نجمي الزمالك وأثناء
معسكر لمنتخب مصر، الثنائي جاءوا لي الأوضة بتاعتي وقالولي ياكابتن عايزين نروح النادي
الأهلي”.
واستطرد: “أنا مصدقتش وقتها أنهم عايزين الأهلي وقولتلهم
بعد أما نخلص المعسكر تيجوا لي علطول ولكن لم تكتمل”.