مرتضى منصور يطلق قذائف نارية ويوجه رسالة لـ الخطيب
مرتضى منصور
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الأحد، 21-08-202209:00 ص
أطلق المستشار
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حزمة من التصريحات النارية عقب فوز فريقه على فاركو
بهدف حسام عبدالمجيد فى الجولة الحادية والثلاثين للدوري وإقترابه من التتويج بدرع
البطولة للموسم الثانى على التوالى .
وحرص مرتضى
منصور رئيس نادي الزمالك على تقديم الشكر لجماهير الزمالك فى بداية حديثه خلال
مداخلته الهاتفية مع الإعلامى خالد لطيف على قناة الزمالك الفضائية فى حضور جمال
عبدالحميد ومصطفى يونس نجما منتخب مصر والزمالك والأهلى السابقين .
وقال مرتضى
منصور فى مداخلته الهاتفية : لازم أشكر جماهيرالزمالك المحترمة جدا لأنها تقدم نموذجا للتحضر والوعي والأدب
والرقي.. الزمالك أصبح نادي عالمي وتاريخه مشرف في كل الألعاب وعهد تاريخ كرة
القدم بتعتبره بدأ من السنة الماضية بسبب دخول الفار وتأثيره الذى حقق العدالة فى الملاعب .
وأضاف رئيس
الزمالك: هذا الجمهور يتشأل فوق الرأس لأنه بيعشق الكيان وأنا أتشرف أني رئيس
النادي وعمري ما خذلت الملايين من مشجعى القلعة البيضاء والجماهير المتحضرة مثل جمهور الزمالك يجب أن
نوفر له وسائل مواصلات متحضرة لنقله لدعم الفريق الأبيض فى جميع المحافظات .
ووجه مرتضى
منصور تحية خاصة لفيريرا المدير الفنى للزمالك ومساعديه الأجانب والمصريين أسامة نبيه
وأحمد عبدالمقصود وأيمن طاهر مؤكدا أنه لن ينجح أى شخص فى الوقيعة بينه وبين
فيريرا لأنه مدرب محترم وبيتغنوا بيه بعد ما كانوا يقولوا عليه " كبر وخرف
" مؤكدا أنه من تعاقد مع فيريرا ليسعد الجماهير البيضاء بالبطولات ولولا
مساندة مجلس الإدارة له لما تحقق ذلك .
حق عواد
وشدد مرتضى
منصور على أن محمد عواد هو أفضل حارس فى مصر حاليا وعلى مدرب المنتخب أن يمنحه حقه
وإذا لم يحدث فسيكون هناك خطأ مشيرا الى تعجبه من عدم استعانة المنتخبات الوطنية
بمدربين الزمالك المتميزين فى جميع الأندية وقصرها على نجوم الأهلى السابقين مثل
ضياء السيد ومحمد شوقى وعصام الحضري مع كيروش والآن عصام الحضرى ووائل رياض شيتوس
مع المنتخب الأوليمبى مؤكدا أن الزمالك يمتلك مدربين متميزين مثل حلمى طولان وخالد
جلال ومؤمن سليمان وأسامة نبيه وأيمن طاهر .
زيادة الجماهير
وكشف مرتضى
منصور عن سعيه بعلاقته الرائعة مع رابطة الأندية وإتحاد الكرة لزيادة عدد الجماهير
البيضاء فى مدرجات ستاد القاهرة بمواجهة الإتحاد السكندري إلى 5 آلاف أو 6 آلاف
مشجع لدعم الفريق فى موقعة التتويج بالدورى .
عمل بالمجان
وقال مرتضى
منصور أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة يعمل فى الزمالك مجانا وأحيانا يدفع
من جيبه لعشقه للكيان ورغبة فى النجاح واسعاد الجماهير وأعضاء الجمعية
العمومية مشيرا إلى أنه "رخم "
فى الأفصاح عن مفاوضاته مع الصفقات الجديدة ويرفض الكشف عنها حتى لي .
علاقات محترمة
وواصل مرتضى
منصور تصريحاته القوية كاشفا عن وجود اتفاق محترم تم مع أحمد دياب الرئيس التنفيذى
لشركة فيوتشر لكرة القدم بشأن تبادل لاعبين بين الطرفين وأن علم منه أنه عقد
جلستين مع أمير مرتضى لمدة 9 ساعات للإتفاق على سبل التعاون بين فيوتشر والزمالك
وما يريده فيريرا من صفقات جديدة سنتعاقد معها .
إحتفالية سوبر
وكشف مرتضى
منصور على أنه اتفق مع النائب أحمد دياب عن تنظيم إحتفالية سوبر بالدورى سيتم
توجيه الدعوة فيها الى محمد هنيدى وأحمد السقا ومدحت صالح ومحمد منير وأحمد عز
ومحمد رمضان وهانى شاكر ومدحت العدل وكل النجوم الزمالكاوية لانها البطولة الأصعب
وكانت بمثابة المعجزة .
وجه مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك رسالة الى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى قائلا : انا صححت
أخطائي اللي كانت في 2005 ..و ماتوهش جمهورك يا أستاذ محمود الخطيب وصحح أخطاءك،
أنا عمري ماغلطت في جمهورك ولا أعضاء الجمعية العمومية .. اللي أنا عضو فيها من
قبلك ولارموزك ولا رؤساءك السابقين كفايه بقى .. مسلط أيمن شوقي وزكريا ناصف
يغلطوا فيا .. يا أهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقه هدوء.
دعوة الرموز
ووجه مرتضى
منصور الدعوة للواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة السابقة للزمالك لحضور إحتفالية
الدوري وكذلك لحضور مباراة الإتحاد السكندري وسأوجه الدعوة للكابتن حسين لبيب رئيس
اللجنة الأخيرة التى أدرات النادي والدكتور كمال درويش رئيس النادي الأسبق
والمندوه الحسينى ومحمد الأتربى ود. محمد عامر .
وأكد أنه سيوجه
الدعوة لحضور إحتفالية الدوري لكل من الدولى التونسى فرجانى ساسى والدولى المغربى
أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وحميد أحداد لحضور الإحتفالية بجانب محمود عبدالعزيز
وكل لاعبى الزمالك الراحلين عن الفريق فى
الموسم الحالى .
التصالح
والتسامح
وكشف مرتضى
منصور عن طلبه مع العاملين معه بمكتب المحاماة والإستشارات القانونية التنازل عن القضايا التى حصل فيها على أحكام ضد
الإعلامى عبدالناصر زيدان لمدة 18 عاما بعدما تلقى رسالة منه يطلب السماح ويعتذر
عن ما ارتكبه من أفعال فى حقه مطالبا زيدان بعدم ترويج شائعات ضد الزمالك .