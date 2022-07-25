فرج عامر يفجر مفاجأة: أشرف بن شرقي في الأهلي خلال ساعات

الإثنين، 25-07-2022
09:01 ص
فجّر فرج عامر
رئيس
نادي سموحة السابق، مفاجأة باقتراب النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك
السابق، من الانضمام إلى النادي الأهلي.
وكتب فرج عامر
عبر صفحته
الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أشرف بن شرقي يطل برأسة من
جديد ورغبة أكيدة من الأهلي ومن أشرف بن شرقي بإنهاء التعاقد بينهما".
وأضاف فرج عامر
:
"الفارق المادي يضيق بن الأهلي و
أشرف بن شرقي ومن المتوقع التوقيع في خلال ساعات".
ورحل أشرف بن شرقي عن
الزمالك
“رسميا”، عقب مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر، الخميس الماضي، بعد انتهاء
عقده مع القلعة البيضاء، وفشل توصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد.
وعلق
أمير مرتضى منصور على إمكانية رحيل بن شرقي للأهلي خلال الفترة الحالية ، وقال
المشرف العام على الكرة بالزمالك
في تصريحات تليفزيونية له أن بن شرقي رحل عن
الزمالك
وهو يمتلك رصيد كبير لدى الإدارة والجماهير نتيجة مواقفه الرائعة مع
القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى ان اللاعب حر في وجهته المقبلة
والجميع يتمنى التوفيق له.