الإثنين 25 يوليه 2022
توقيت مصر 11:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الزمالك 40% والأهلي 30%.. من الأقرب للفوز بالدوري؟

فريق مصري.. شوبير: أبوجبل تنازل عن 2 مليون جنيه للانضمام لهذا النادي

المحكمة: قاتل نيرة أشرف كان أمامه فرصة وحيدة لإنقاذ نفسه من الإعدام

دخلت عليها وفعلت أمرًا صادمًا بجثمان شقيقتها.. جريمة في غرفة ثلاجة الموتى

لمرضى السكر.. لا تستهينوا بما يمكن ان يفعله جرام من القرفة

الإعدام لزوجة قتلت زوجها ومارست الرذيلة بجوار جثته مع عشيقها

«العريس مطلعش راجل».. يترك عروسته في ليلة الدخلة (فيديو)

فرج عامر يفجر مفاجأة: أشرف بن شرقي في الأهلي خلال ساعات

منى فاروق تعود لإثارة الجدل بمايوه يكشف أماكن حساسة

السعودية تستعد لبناء ناطحة سحاب بتكلفة تريليون دولار

ADS
 

فرج عامر يفجر مفاجأة: أشرف بن شرقي في الأهلي خلال ساعات

658927_o
أشرف بن شرقي
Native
Teads
الإثنين، 25-07-2022 09:01 ص

فجّر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، مفاجأة باقتراب النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك السابق، من الانضمام إلى النادي الأهلي.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أشرف بن شرقي يطل برأسة من جديد ورغبة أكيدة من الأهلي ومن أشرف بن شرقي بإنهاء التعاقد بينهما".

وأضاف فرج عامر: "الفارق المادي يضيق  بن الأهلي و أشرف بن شرقي ومن المتوقع التوقيع في خلال ساعات".

ورحل أشرف بن شرقي عن الزمالك “رسميا”، عقب مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر، الخميس الماضي، بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء، وفشل توصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد.

وعلق أمير مرتضى منصور على إمكانية رحيل بن شرقي للأهلي خلال الفترة الحالية ، وقال المشرف العام على الكرة بالزمالك في تصريحات تليفزيونية له أن بن شرقي رحل عن الزمالك وهو يمتلك رصيد كبير لدى الإدارة والجماهير نتيجة مواقفه الرائعة مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى ان اللاعب حر في وجهته المقبلة والجميع يتمنى التوفيق له.
 

إقرأ ايضا

13-7-2022_04_52_54_GomhuriaOnline_321657680774

الزمالك 40% والأهلي 30%.. من الأقرب للفوز بالدوري؟

138-031942-mohamed-abou-gabal-goalkeeper-egypt_700x400

فريق مصري.. شوبير: أبوجبل تنازل عن 2 مليون جنيه للانضمام لهذا النادي

163-103010-al-ahly-chances-egyptian-league-2022_700x400

تشكيل الأهلي أمام الجونة في مباراة اليوم

أخبار متعلقة

62daa23c4c59b73ae80b7d7c

أول تعليق من الأهلي على واقعة سيد عبدالحفيظ: أين كنتم مما تعرض له

4242312

شقيق «بن شرقي» يكشف سر رفضه التجديد للزمالك

20190608120745745

تعرف على موعد مباريات اليوم.. الأهلي والزمالك وبيراميدز

1710999_0

فيفا يصدم كهربا بقرار جديد.. وأمير مرتضى يحتفي

16989530041632631693

فرج عامر: رحيل 35 لاعبًا من الأهلي بعد قرار الـ فيفا

Capture

رسميًا.. أشرف بن شرقي يوقع للنادي الأهلي