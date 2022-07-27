الأربعاء 27 يوليه 2022
توقيت مصر 12:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فريد الديب: لن أترافع عن محمد عادل وسأقوم بهذا الأمر فقط

شاهد.. مقتل معلمة فلسطينية بالرصاص أمام أطفالها

نيللي كريم: «أصبت بسرطان في الوجه وشيلت حتة من ودني»

الخطيب يعلن 4 قرارات نارية ردًا على حذف فيديو سيد عبدالحفيظ وإساءة مرتضى منصور

يخرج من القبر بعد 5 أيام من دفنه.. قصة «حسين» التي قتلت أمه والتُربي رُعبًا

طلقها 3 مرات ومكالمة هاتفية سبب قتلها.. النيابة تكشف جديد مقتل شيماء جمال

بعد استقرار الإدارة على رحيله.. سواريش يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

تزوج الأم لينال من شرف بناتها.. قصة الفيديو العاري لابنة المطرية

ضغوط على بن شرقي لعدم الانضمام للأهلي.. ورجل أعمال يدفع له 200 ألف يورو

بعد القبض عليها.. عقوبة تالا صفوان المتعلقة بالإيحاءات الجنسية في السعودية

ADS
 

الخطيب يعلن 4 قرارات نارية ردًا على حذف فيديو سيد عبدالحفيظ وإساءة مرتضى منصور

100-120958-mahmoud-elkhatib-alahly-presidential-elections_700x400
الخطيب
Native
Teads
الأربعاء، 27-07-2022 10:45 ص


أعلن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي مقاطعة قناة النادي خلال الفترة المقبلة، احتجاجا على سياسة شركة "استادات" صاحبة حقوق إدارة القناة، وعدم التزامها بسياسة القلعة الحمراء.

وجاء ذلك عقب اجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي، بسبب حذف مقطع فيديو تحدث فيه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأحمر للقناة عن تجاهله مصافحة رئيس الزمالك مرتضى منصور والممر الشرفي في نهائي كأس مصر.

ونص بيان الأهلي على مقاطعة اللاعبين والمسؤولين والأجهزة الفنية للقناة، وعدم الظهور في برامجها لحين التزام الشركة المسؤولة عن إدارة القناة لبنود التعاقد.

كما ستجري مفاوضة شركة إدارة قطاع الكرة بالأهلي لشراء حقوق بث مباريات الفريق في الدوري خلال الموسم الجديد وعرضها على قناة النادي وتسويقها بما يحقق عائدا ماديا كبيرا.

وسيتقدم مسؤولو القلعة الحمراء بشكوى ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب هجومه المستمر ضد الأهلي.
وجاء في نص بيان وقرارات الأهلي بشأن قناة النادي مايلي:
"1- الرفض القاطع لما تقوم به الشركة الحاصلة على حقوق إدارة قناة الأهلي (المملوكة لشركة استادات)، وعدم التزامها بسياسة النادي، والتنسيق مع مسؤوليه وموقفها غير الواضح بخصوص القضايا المطروحة على الساحة الرياضية، والنادي الأهلي طرف فيها، ورفض بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي، وحذف البعض الآخر الذي لم يلق قبول الإدارة التنفيذية للقناة بالمخالفة للعقد المُبرم.

2- التوقف عن تنظيم ظهور لاعبي الأهلي ومسؤوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية في كافة الفرق الرياضية على شاشة القناة، لحين التزام الشركة المسؤولة عن إدارة القناة ببنود التعاقد، وتلقي ردودا قاطعة وفاصلة من شركة استادات تضمن وبشكل واضح قيام الشركة التي تتولى إدارة القناة بدورها الإيجابي تجاه النادي وقضاياه والالتزام بسياسته، والدفاع عن مصالحه بالطرق المشروعة، وأن تصبح قناة الأهلي منبرا إعلاميا حقيقيا للنادي ومنسوبيه في كل وقت، وفقا للعقد المبرم مع شركة استادات.

3- البدء في التفاوض مع شركة الأهلي لكرة القدم للحصول على حقوق بث مباريات الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد 2022-2023، بعد التنسيق والاعتماد من مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل، والعمل على تسويق هذه الحقوق بما يحقق العائد المالي المناسب الذي يليق بشعبية الأهلي وتاريخه.

4- العرض على مجلس إدارة النادي في اجتماعه القادم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال تصريحات رئيس نادي الزمالك على القناة التي تحمل شعار ناديه والمملوكة للشركة المتحدة، والتي أساء فيها للعديد من مسؤولي النادي الأهلي، بالرغم من تقديم النادي في السابق العديد من الشكاوى لهذه الجهة وبذات الخصوص ولم يتلق نتائجها حتى الآن، علما بأن المتحدة هي الشركة المالكة أيضا لشركة استادات، والتي تملك الشركة الحاصلة على حقوق قناة الأهلي، والتي قامت أمس بحذف فيديوهات مدير الكرة بالأهلي، وهو ما لم يحدث مع التصريحات التي صدرت من رئيس الزمالك والمسيئة للأهلي ومسؤوليه".
 

إقرأ ايضا

19_2022-637931591914617429-461

بعد استقرار الإدارة على رحيله.. سواريش يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك

ضغوط على بن شرقي لعدم الانضمام للأهلي.. ورجل أعمال يدفع له 200 ألف يورو

11676_W

«متعرفش انا ابن مين؟» و «متربي مع حيوانات».. خناقة مجدي عبدالغني و سيد عبدالحفيظ

أخبار متعلقة

62daa23c4c59b73ae80b7d7c

أول تعليق من الأهلي على واقعة سيد عبدالحفيظ: أين كنتم مما تعرض له

761009_0

قرارات حازمة من «الخطيب» لـ سيد عبدالحفيظ بعد خسارة الكأس

16442536430

النصر السعودي يوجه صدمة قوية لـ أبوجبل خوفًا من مرتضى منصور

202206060351155115

الغندور: مرتضى منصور يجهز مفاجأة غير متوقعة بعد مباراة الأهلي

13037288841656136880

ميدو يهاجم محمد الشناوي: «القيادة مش شارة بس»

4242312

شقيق «بن شرقي» يكشف سر رفضه التجديد للزمالك