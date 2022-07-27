مرتضى منصور يعتذر لـ «إمح الدولي» على الهواء

الأربعاء، 27-07-2022
01:32 م
تعرض مشجع النادي الأهلي الشهير بـ "إمح الدولي
" لشتائم وسباب من جماهير نادي الزمالك
خلال مباراة كأس مصر مع النادي الأحمر، والتي فاز فيها النادي الأبيض بالكأس بنتيجة 2-1.
من جانبه اعتذر مرتضى منصور
،
رئيس نادي الزمالك
، لـ أمح الدولي، أحد
مشجعي النادي الأهلي، على الهواء مباشرة، نظراً لما بدر من جماهير الزمالك
ضده.
وكانت شقيقة المشجع
الأهلاوي قد أعلنت مؤخراً تعرضه للسباب من بعض جماهير الزمالك
، أثناء مباراة نهائي
كأس مصر، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.
وقال مرتضى منصور
في
تصريحات عبر قناة “الزمالك
”: “بعتذر على الهواء أمام الملايين لأمح الدولى عما بدر
من قلة من جماهير نادى الزمالك
”.
وتابع: “سأنتظر أمح
الدولى غدًا في مكتبى في تمام السادسة مساءً من أجل مصالحته وبث فيديو للجماهير،
وهو صديق لأحمد وأمير”.
واختتم حديثه مداعباً
أمح: “الأهلى لا يريد سداد قيمة غرامة محمود كهربا، قم بدفعها أنت يا أمح،
لامتلاكك أموال طائلة، أنت ملياردير”.