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مرتضى منصور يعتذر لـ «إمح الدولي» على الهواء

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مرتضى منصور
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الأربعاء، 27-07-2022 01:32 م

تعرض مشجع النادي الأهلي الشهير بـ "إمح الدولي" لشتائم وسباب من جماهير نادي الزمالك خلال مباراة كأس مصر مع النادي الأحمر، والتي فاز فيها النادي الأبيض بالكأس بنتيجة 2-1.
من جانبه اعتذر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لـ أمح  الدولي، أحد مشجعي النادي الأهلي، على الهواء مباشرة، نظراً لما بدر من جماهير الزمالك ضده.

وكانت شقيقة المشجع الأهلاوي قد أعلنت مؤخراً تعرضه للسباب من بعض جماهير الزمالك، أثناء مباراة نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة “الزمالك”: “بعتذر على الهواء أمام الملايين لأمح الدولى عما بدر من قلة من جماهير نادى الزمالك”.

وتابع: “سأنتظر أمح الدولى غدًا في مكتبى في تمام السادسة مساءً من أجل مصالحته وبث فيديو للجماهير، وهو صديق لأحمد وأمير”.

واختتم حديثه مداعباً أمح: “الأهلى لا يريد سداد قيمة غرامة محمود كهربا، قم بدفعها أنت يا أمح، لامتلاكك أموال طائلة، أنت ملياردير”.
 

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