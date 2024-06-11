



انتقد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق حسام حسن، المدير الفني للفراعنة بعد التصريحات التي أدلى بها، إثر التعادل مع غينيا بيساو بهدف لمثله، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحن نقف خلف حسام حسن، لكنه ليس أمامنا، هو يعتبر أن من ينتقده ضده، عندما كان في موقفنا كان يتحدث بحرية، وحدثت أزمة بينه وبين محمد صلاح بسبب تصريحاته السابقة".

وأضاف: "محدش جه جنبك، شيلنا من دماغك، وركز، هو لديه الآن فرصة كبيرة للبحث عن لاعبين جدد للمنتخب، قبل المباريات القادمة في تصفيات كأس العالم 2026".

وتابع: "مجموعة مصر سيئة فنيًا، ونستطيع أن نفوز على منتخباتها في ملعبنا وغير ملعبنا.. منتخب بوركينا فاسو لديه 20 محترفًا، ولكن أين يلعبون، وهل يشاركون أم لا، وأيضًا غينيا بيساو، لاعبهم المحترف جيفرسون نكادا، الذي يلعب لنادي فاركو".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "نحن لسنا سعداء بالتعادل مع غينيا بيساو، كيف نكون سعداء ونحن لم نقدم الأداء الجيد، ولم نفز أيضًا".