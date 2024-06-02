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بلوك جدبد.. أول ظهور لمحمد صلاح في معسكر المنتخب

نن
ا
الأحد، 02-06-2024 12:51 ص

 

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، صورا لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وظهر محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر بلوك جديد لشعره، برفقة المدير الفني حسام حسن، وابراهيم حسن.

منتخب مصر يواصل تدريباته

انخرط محمد صلاح في تدريبات منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، برفقة 25 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو المقررة الخميس المقبل، 6 يونيو.

 

هذه المباراة تأتي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتعد المواجهة الرسمية الأولى لـ"العميد" كمدير فني للمنتخب الوطني بعد قيادته الفريق في لقاءين وديين أمام نيوزيلندا وكرواتيا.

 

وواصل منتخب مصر تدريباته لليوم الخامس على التوالي بحضور جميع اللاعبين، باستثناء أحمد فتوح، لاعب الزمالك، الذي يجري فترة تأهيل بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به في العضلة الضامة.

 

وتقرر استبعاده عن مباراة الخميس المقبل وتجهيزه للمواجهة الثانية أمام غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات المقررة يوم 10 يونيو.


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