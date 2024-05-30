"تريزيجيه" يعلق على أزمة حسام حسن ومحمد صلاح





قال محمود حسن "تريزيجيه"، جناح نادي طرابزون التركي، إن الجيل الحالي لمنتخب مصر يحتاج مدرب مثل حسام حسن، لأنه يتميز بالحماس.

وأضاف تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية، أن حسام حسن لديه ميزة القدرة على الاستماع جيدًا للاعبين وهو أفضل مهاجم في تاريخ مصر.

وعن الأزمة بين محمد صلاح وحسام حسن فرد بقوله: "محمد صلاح يساعد المنتخب وسيكون أول لاعب يساعد اللاعبين ومتواضع مع الجميع".

وأكد تريزيجيه: "قميص منتخب مصر ثقيل لأنك تحمل أحلام 120 مليون".

وعن المباراتين القادمتين لمنتخب مصر: "أول مباراتين فزنا بهما وعلينا أن نركز في اللقاءين المقبلين لأن الفوز فيهما سيقربنا من حلمنا".

وواصل: "منتخب بوركينا فاسو قوي وفزنا عليهم بركلات الترجيح في 2017 وفي كأس الأمم الماضية فازوا على الجزائر".

وأتم: "حلم التأهل لنهائيات كأس العالم صعب ونحترم الخصوم".