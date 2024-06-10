قنوات مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو





بعد الفوز في مباراة منتخب مصر الأولى تحت قيادة حسام حسن، على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، يترقب ملايين من عشاق ومحبي كرة القدم في مصر، اللقاء الذي يجمع بين منتخبي مصر وغينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يستضيف منتخب غينيا نظيره مصر، في لقاء مهم لكلا المنتخبين.

منتخب مصر ضد غينيا بيساو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة مهمة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، عندما يحل ضيفًا على غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

ويستضيف منتخب غينيا بيساو نظيره المنتخب المصري، مساء غد الإثنين الموافق العاشر من يونيو الجاري، والمحدد إقامتها على ستاد 24 دي سبتمبر.

ويسعى حسام حسن لتحقيق الفوز الثاني مع منتخب مصر أمام غينيا بيساو، حيث فاز العميد في الاختبار الأول أمام منتخب بوركينا فاسو.

موعد اللقاء والقنوات الناقلة له

من المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وينقل على الهواء مباشرة عبر قناتي أون تايم سبورتس، و SSC1 HD السعودية.

تدريبات الفريق

كما تنقل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر

يمكنك الاستمتاع بمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، في تمام الـ4 مساءً، على إحدى القنوات المجانية وهي Sport TV2 Portugal، ويمكن تنزيلها والمشاهدة عليها عبر إدخال التردد التالي:

القمر: Eutelsat W2

التردد:11231

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 30000

معامل التصحيح: 3/4

طريقة تنزيل القناة

لتنزيل القناة، عليك التوجه إلى الإعدادات بشكل مباشر عبر الريموت كنترول.

من ضمن قائمة القنوات اختار إعدادات القناة.

حدد القمر الصناعي.

تظهر أمامك مجموعة من الخيارات.

انقر على خيار بدء.

تبدأ عملية البحث بشكل تلقائي.

اضغط على رسالة إنهاء باعتبارها الخطوة قبل الأخيرة.

انقر على أيقونة حفظ لتجد كثير من القنوات الجديدة تمت إضافتها مرة واحدة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا بيساو

يُتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر ضد غينيا بيساو، بقيادة محمد صلاح كما يلي:

الفراعنة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم – عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.

الفراعنة في صدارة المجموعة

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، عن طريق الفوز في 3 مباريات، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.

منتخب مصر

وحقق منتخب مصر الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من التصفيات، بينما تعادل منتخب غينيا بيساو سلبيًا مع إثيوبيا.