محمد أبوجبل:« أنا أفضل حارس في مصر.. والله مفيش حد»

الأحد، 16-10-2022
10:45 ص
أبدى
محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي البنك الأهلي الحالي والزمالك
السابق، اندهاشه من فشل
انتقاله لنادي النصر السعودي، مشددا على أنه لا يعلم السبب في هذه الأزمة.
وقال
أبو جبل في تصريحات تلفزيونية: "خطوة الاحتراف لم تكتمل لظروف حدثت في النهاية،
وتلقيت أكثر من عرض خارجي ولكن فترة القيد كانت قد اقتربت من النهاية، والدوري المصر
ي
الوحيد الذي كان متاحًا أمامي، وتلقيت عرضا من البنك الأهلي واخترت الفريق لأنه يمتلك
منظومة محترمة ونستطيع المنافسة ونحلم باللعب في البطولات الأفريقية الموسم المقبل".
كما
تطرق أبو جبل للحديث عن أسباب رحيله عن الزمالك
، قائلاً: "حدث سوء تفاهم كبير
مع النادي ولا أريد أن أوضح أي شيء مما حدث معي هناك بالفترة الأخيرة، وكل الاحترام
لهم، وقلت إنني لن أتحدث في هذا الملف حاليًا".
وعندما
سئل عن مدى صحة تعمد الزمالك
أن يؤخر إرسال الاستغناء الخاص به لنادي النصر ليتسبب
في فشل الصفقة، رد: "ليس لدي فكرة عن هذا الأمر".
وعن
أزمته مع النصر، شدد أبو جبل: "حتى الآن لا أستطيع أن أفهم سبب مشكلة نادي النصر،
وراض بترتيب الله، لدي وكيل ومحام يتوليان الأمر والموضوع الآن في الاتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا)".
ووقع
أبو جبل على عقود انضمامه لنادي النصر، ولكن مسؤولي النصر قرروا التراجع عن الصفقة،
وضم الكولومبي ديفيد أوسبينا، بدلا منه، لتصل الأمور لأروقة الفيفا والمحكمة الرياضية.
ورد
مازحا على سؤال إذا استثنينا أبو جبل، من أفضل حارس في مصر
؟ قائلا: "من أفضل حارس
في مصر
؟ أبو جبل، أبو جبل والله مفيش حد".
وتابع:
"إن شاء الله بعد أدائي مع البنك الأهلي سأتواجد مع منتخب مصر
، وأنتظر أول تجمع
للمنتخب، المنتخب حق مشروع لكل لاعب، المنافسة شريفة في الملعب، ومن يشارك كلنا ندعمه،
مصر
تمتلك حراسا كبارا على أعلى مستوى ويمتلكون القدرات على اللعب في أوروبا".
وعندما
سئل عن احتمالية انضمامه لصفوف الأهلي، أجاب: "في الفترة الأخيرة كنت مرتبطًا
بالزمالك
ولم أوفق في مشوار الاحتراف ثم انضممت للبنك الأهلي، الكرة غريبة وغدًا لا
نعرف (مين هيكون فين؟)".
وأتم:
"لا أفكر في هذه النقطة وكل تركيزي مع البنك الأهلي، فالزمالك
والأهلي حلم لأي
حارس مرمى أو أي لاعب".