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الكشف عن سر غضب فيريرا من إمام عاشور واستبعاده أمام فلامبو

إمام_عاشور
إمام عاشور
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الإثنين، 10-10-2022 02:49 م

شهدت مباراة نادي الزمالك، ضد نظيره فلامبو البوروندي، والتي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، غياب إمام عاشور، لاعب الفريق، وهو ما أثار عدة التساؤلات بين جمهور الفريق الأبيض.

وكشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، عن الأسباب وراء أزمة اندلعت بين إمام عاشور ومدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وقال الغندور: "إمام عاشور تغيب عن مران الزمالك بعد عودته من منتخب مصر لمدة يوم دون إذن من فيريرا لرغبته في الحصول على راحة، وهو ما أغضب المدرب البرتغالي منه لذلك تم استبعاده من مباراة فلامبو".

وأضاف: "من الوارد أيضا استبعاده في مباراة الإياب أيضا لإرساء العدل وأهمية التدريب والالتزام في الفريق".

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدث فيه جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة عن سر غياب إمام عاشور: قائلا: "لا توجد أي مشكلة أو أمور خاطئة معه. من الممكن أن يكون المدرب يريد تجربة محمد أشرف روقا أو منح الفرصة للاعبين بصورة عامة".
 

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