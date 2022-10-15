غضب كبير.. عرض تذاكر مباريات الأهلي بضعف مبلغ مباريات الزمالك

السبت، 15-10-2022
12:11 م
اعترضت جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي
على أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام اتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 بدوري
أبطال إفريقيا، بينما ساد الهدوء في معسكر الزمالك
الأبيض لانخفاض الثمن.
شركة "تذكرتي" المنوطة بعملية بيع وحجز التذاكر
عن طريق الإنترنت أعلنت عن سعر تذكرة الدرجة الثالثة لجماهير النادي الأهلي بقيمة
100 جنيه، وطرح نفس الفئة من التذاكر لجماهير الزمالك
بنصف الثمن.
غضب جماهيري
تبارى جمهور الأهلي
على مواقع التواصل الاجتماعي في الاعتراض
على أسعار التذاكر
مقارنة بالأسعار التي يحصل عليها جمهور النادي الأبيض.
الجمهور وزع الاتهامات ما بين إدارة ناديه والشركة المنظمة
لعملية بيع التذاكر، وطالب بتخفيض القيمة إلى النصف مثلما يحدث في مباريات نادي الزمالك
.
رد الشركة المنظمة
وأصدرت شركة "تذكرتي" بيانا في ظل الحملة التي
شنتها جماهير الأهلي بسبب ارتفاع قيمة التذكرة، لتنفي تماما كونها المسؤولة عن ذلك.
أكدت الشركة أنها تقوم بعملية بيع وحجز التذاكر فقط عن طريق
الإنترنت، بينما يقوم الأهلي والزمالك
بتحديد الأسعار التي يرونها مناسبة.
الشركة أوضحت الصورة بالإشارة إلى أن مباريات المنتخب أيضا
تكون مسؤولية اتحاد الكرة، وكذلك كأس مصر، بينما تقوم رابطة الأندية المحترفة بتحديد
أسعار تذاكر مباريات الدوري، لتنفي تماما تحديد الأسعار في أي مباراة.
موقف الأهلي
النادي الأهلي لم يصدر بيانا للرد على الغضب الجماهيري، لتعلن
قناة النادي أن قيمة أسعار التذاكر
الحالية لم تتغير منذ الموسم الماضي في دوري أبطال
إفريقيا.