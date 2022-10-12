ميدو يُلمح إلى رحيل فيريرا عن الزمالك بسبب هذا الأمر
فيريرا
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Teads
الأربعاء، 12-10-202209:02 ص
أكد أحمد حسام ميدو لاعب المنتخب السابق، أن الزمالك الفريق الوحيد في مصر
الذي لديه القدرة على هزيمة نفسه.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:
"الزمالك الفريق الوحيد القادر في مصر حاليًا على الفوز على الزمالك".
أضاف: "أحذر الزمالك من تكرار أخطائه في وقت سابق فالبعض صعبان عليه
نجاح الفريق".
واختتم حديثه قائلاً: "الزمالك يملك مدربًا مميزًا ولكن لو شعر بضغوط
سيرحل عن الزمالك".
وكان الاعلامى مهيب عبد الهادى ، أثار الجدل
بـ رسالة غامضة حول مستقبل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع
افريق .
وكتب مهيب عبد
الهادى عبر حسابة بموقع تويتر “ ادارة
الزمالك تضرب اول مسمار في نعش فيريرا ”.
يذكر أن قرر
البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الإثنين عقب الفوز على فلامبو البوروندي في
المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.