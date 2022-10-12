الأربعاء 12 أكتوبر 2022
توقيت مصر 16:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يعاود الصعود مجددًا.. إليكم أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

نص التحقيقات مع زوج «عروس الإسماعيلية»: كانت بتهددني بـ ريهام سعيد

طالبة الإعدادية: حمودي خطفني وضربني بالعصا ثم مارس معي الجنس بالقوة

منى عراقي تفاجئ الجميع بالزواج من إعلامي شهير: أنا حامل منه (صور)

عقب الإفراج عنه.. شاهد كيف تغيرت ملامح «عادل شَكَل» بعد شهور من السجن

انتحار جماعي لـ13 مصري في الكويت.. علقوا أنفسهم في سقالة بالطابق الـ 25 وهذا ما حدث

أغرب من الخيال.. وقف إعدام رجل بعدما فشل المنفذون في إعدامه.. ما فعله صادم

أول قرار من النيابة.. تطورات جديدة في قضية «عروس الإسماعيلية»

أصبح منبوذًا.. إلغاء خامس حفل لـ محمد رمضان

5 نساء في حياة عمرو دياب منهن شقيقة إلهام شاهين (صور)

ADS
 

ميدو يُلمح إلى رحيل فيريرا عن الزمالك بسبب هذا الأمر

2022_6_16_20_46_51_729
فيريرا
Native
Teads
الأربعاء، 12-10-2022 09:02 ص


أكد أحمد حسام ميدو لاعب المنتخب السابق، أن الزمالك الفريق الوحيد في مصر الذي لديه القدرة على هزيمة نفسه.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك الفريق الوحيد القادر في مصر حاليًا على الفوز على الزمالك".

أضاف: "أحذر الزمالك من تكرار أخطائه في وقت سابق فالبعض صعبان عليه نجاح الفريق".

واختتم حديثه قائلاً: "الزمالك يملك مدربًا مميزًا ولكن لو شعر بضغوط سيرحل عن الزمالك".

وكان الاعلامى مهيب عبد الهادى ، أثار الجدل بـ رسالة غامضة حول مستقبل البرتغالي  جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع افريق .
وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابة بموقع تويتر  “ ادارة الزمالك تضرب اول مسمار في نعش فيريرا ”.
يذكر أن قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الإثنين عقب الفوز على فلامبو البوروندي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.



 

إقرأ ايضا

164785624411020220910075809589

المحكمة التأديبية في فنزويلا تصف برونو سافيو مهاجم الأهلي المصري بـ"المتمرد"

download

ما حدث معه مُحزن.. لاعب مصر المقاصة ابن الـ 23 عامًا يعلن اعتزال كرة القدم

218940

تطور صادم.. نجم ليفربول يطالب باستبعاد «صلاح» من التشكيل الأساسي

أخبار متعلقة

إمام_عاشور

الكشف عن سر غضب فيريرا من إمام عاشور واستبعاده أمام فلامبو

large

مهيب عبدالهادي: مرتضى منصور يضرب أول مسمار في نعش فيريرا

202209190625362536

ماذا قال «ميدو» عن «سافيو» بعد أول مباراة له مع الأهلي

frdgaehx0aitepo2022_4_24_1_26

مفاجأة.. مهاجم الأهلي في الزمالك خلال ساعات

20201127100937937

بشرى.. قناة مصرية تعلن بث مباراة الأهلي والزمالك اليوم

a48ac94c24

رغم اعتراض فيريرا.. مرتضى منصور يفاجئ الجميع بالإعلان عن 3 صفقات جديدة