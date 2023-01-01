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مجزرة في الأهلي .. رحيل 10 لاعبين بقرار من «كولر»

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كولر
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الأحد، 01-01-2023 01:03 م

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء في يناير 2023، مع أول أيام فتح باب القيد الشتوي.

 

وأكد مصدر أن المدرب السويسري أبلغ إدارة النادي الأهلي، بعدم حاجته إلى عدد كبير من لاعبي الفريق، مطالبا بدعم 5 مراكز في الميركاتو الشتوي.

 

واستقر مارسيل كولر، على رحيل 10 لاعبين، وتقوم إدارة النادي بتسويقهم من أجل خروجهم معارين خلال الأيام الجارية، والإعلان بشكل رسمي عن وجهتهم المقبلة.

 

وضمّت قائمة الراحلين عن الأهلي، التي أقرها مارسيل كولر، كلاً من «زياد طارق - محمد محمود - حسام حسن - كريم الدبيس - عبد الرحمن رشدان - محمد فخري - عمار حمدي - مصطفى سعد ميسي - أحمد نبيل كوكا - محمد مغربي».

 

وبدأت إدارة النادي الأهلي، في دراسة العروض المقدمة للاعبين، للموافقة على أفضل عرض إعارة، وترفض إدارة النادي فكرة الاستغناء عن أي لاعب في صفوف الفريق بشكل مجاني.

 

ويستعد فريق الأهلي لاستضافة بيراميدز، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء غد الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس، ويعلق عليها مدحت شلبي.

 

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