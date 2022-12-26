قرار عقابي من كولر ضد لاعبي الأهلي ورسالة للجمهور بعد التعادل مع سموحة





خيم الحزن على الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بعد التعادل أمس مع سموحة فى اطار مباريات الأسبوع التاسع لبطولة الدوري .

وعنف السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلي لاعبيه بعد العودة من جديد لنزيف النقاط وتقليل الفارق مع الزمالك منافسه التقليدي فى صراع المنافسة على بطولة الدوري.

وبعد المباراة مباشرة، طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، من لاعبيه، العودة إلى التدريبات اليومدون راحة؛ بعد التعادل مع سموحة على استاد الأهلي we بالسلام.

كما وجه مارسيل كولر، مدرب الأهلي، رسالة لجماهير الفريق الأحمر بعد التعادل الذي وقع فيه أمام سموحة.

وقال كولر في نهاية تصريحاته للمؤتمر الصحفي: "لاحظنا أن عدد الجماهير يقل في مباراة عن أخرى وهذا أمر غريب".

واضاف: "نحن مقبلون على بطولات كبيرة ومهمة ونحتاج فيها كل الدعم والمساندة من كل مشجع للأهلي".

وأكمل مارسيل كولر: "نريد مساندتكم ودعمكم للاعبين وأنظروا للفرق المنافسة التي تقاتل من أجل استمرار فريقها في الانتصارات".

وتعادل النادي الأهلي، سلبيًّا، مع سموحة، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، الأربعاء المقبل في الدوري، ضمن الجولة العاشرة.