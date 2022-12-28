كولر يوجه صدمة لـ كهربا بعد قرار الـ فيفا





يفكر المدرب السويسري مارسيل كولر، في استبعاد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا من التدريبات الجماعية، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتجديد إيقافه لمدة 6 أشهر.

ويبحث “كولر”، استبعاد كهربا من التدريبات الجماعية، وذلك بعد تجديد إيقافه؛ ليصبح خارج حسابات المدير الفني للنادي الأهلي، لأنه لن يستطيع المشاركة في مباريات الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

ويبحث النادي الأهلي عن تعزيز صفوفه وخاصة في خط الهجوم، خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، بخاصة بعد تجديد إيقاف كهربا، حيث يسعى الفريق الأحمر لضم مهاجم وجناح في الفترة المقبلة.

ويأمل الأهلي في تعزيز صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي، لاستعادة لقب الدوري الذي فقده في النسختين الماضيتين لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك، وكذلك استعداداً للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.