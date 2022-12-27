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بالأسماء.. الأهلي يعلن رحيل 5 لاعبين بعد أيام

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تدريبات الاهلي
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الثلاثاء، 27-12-2022 09:13 ص

 

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا .

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

 

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة سموحة أول أمس؛  مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش التدريبات؛  للتخلص من الإجهاد .

 

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في تدريبات بدنية وفنية متنوعة في بداية المران قبل أن يختتم الفقرات التدريبية بتقسيمة بين فريقين من اللاعبين.

وأستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق علي اللاعبين الذي سيرحلون في فترة الإنتقالات الشتوية ( يناير المقبل) وهم خمسة لاعبين:

 

زياد طارق

أول اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق هو زياد طارق والذي لم يحصل علي فرصة المشاركة اساسياً منذ قدوم كولر وشارك مع فريق مواليد 2001 بالناشئين .

 

محمد محمود

يراه مارسيل كولر لاعب مميز لكنه يحتاج إلي زيادة معدلات اللياقة البدنية والمشاركة بصورة أساسية في المباريات ولذا يفضل إعارته ولديه عروض بالجملة

 

عبدالرحمن مانو

عاد من تجربة الإعارة في فريق فيوتشر الموسم الماضي وكان قريباً من الإعارة لفريق حرس الحدود قبل بداية الموسم الجاري ولكنها توقفت بسبب خلافات على المقابل المادي.

 

كولر يري أنه غير مفيد للغاية وطالب برحيله بشكل نهائي عن الصفوف

 

 

شادي رضوان

لاعب الفريق مواليد 2001 اعير للبنك الأهلي لمدة موسمين وعاد منهم مطلع سبتمبر ولكنه لم يحصل علي فرصة المشاركة اساسياً لذا اوصي مارسيل كولر بخروجه علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري .

 

حسام حسن

المهاجم الذي تم ضمه من سموحه في وقت سابق ولكن مارسيل كولر يري إعارته في يناير حال التعاقد مع مهاجم جديد .

 

 

 

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