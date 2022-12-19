بسبب كولر.. رحيل خليفة أبوتريكة عن الأهلي





يبدو أن أيام محمد محمود صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي داخل القلعة الحمراء أصبحت معدودة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق .

وشهدت الأشهر الماضية خروج محمد محمود بشكل كامل من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ولم يشارك اللاعب في أي مباراة مع الفريق رسمية منذ تولي كولر .

وتأكد رحيل اللاعب الملقب بخليفة أبو تريكة نجم الفريق السابق عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة وذلك بعد خروجه من حسابات كولر نهائيا .

وترغب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في خروج اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي حتى يتمكن الأهلي من استعادته مرة اخرى حال ظهوره بشكل مميز .