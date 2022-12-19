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بسبب كولر.. رحيل خليفة أبوتريكة عن الأهلي

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كولر
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الإثنين، 19-12-2022 01:04 م

 

 

يبدو أن أيام محمد محمود صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي داخل القلعة الحمراء أصبحت معدودة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق .

 

وشهدت الأشهر الماضية خروج محمد محمود بشكل كامل من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ولم يشارك اللاعب في أي مباراة مع الفريق رسمية منذ تولي كولر .

 

وتأكد رحيل اللاعب الملقب بخليفة أبو تريكة نجم الفريق السابق عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة وذلك بعد خروجه من حسابات كولر نهائيا .

 

وترغب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في خروج اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي حتى يتمكن الأهلي من استعادته مرة اخرى حال ظهوره بشكل مميز .

 

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