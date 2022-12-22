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مفاجأة.. مدرب الأهلي يطلب هذا اللاعب لقيادة هجوم الفريق

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مدرب الاهلي
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الخميس، 22-12-2022 09:25 ص


أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في تدعيم مركز الهجوم قبل كأس العالم للأندية.

وتابع حتحوت خلال برنامجه الإذاعي "صباحكم رياضة" على إذاعة الشباب والرياضة: "كولر بدأ في متابعة الغاني دانيال أفري مهاجم هارتس أوف أوك الغاني، تحسبًا لضمه في يناير المقبل".

وأضاف هاني حتحوت: "اللاعب الغاني لفت أنظار المدرب السويسري، خاصةً مع عدم اقتناعه بقدرات الخط الهجومي في الفريق، وهو ما تحدث عنه في أكثر من مناسبة".

وتلقى النادي الأهلى خطاباً رسمياً، قبل قليل، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بمشاركة الأهلي فى بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل، ويشارك المارد الأحمر فى البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي.
 

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