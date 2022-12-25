استبعاد «أفشة».. مفجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة اليوم





استقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة الفريق ضد سموحة، مساء اليوم الأحد، على ستاد "السلام" ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وحسب وسائل إعلام، فإن محمد عبدالمنعم سيعود لقيادة خط الدفاع بجوار محمود متولي، بعد عودته من الإصابة، فيما سيجلس ياسر إبراهيم على دكة الاحتياط.

كذلك يعود محمد شريف لقيادة هجوم الأهلي، حيث سيرجع البرازيلي برونو سافيو لموقعه في مركز صانع الألعاب، مع استبعاد محمد مجدي "أفشة".

ويفتقد الأهلي خدمات أكرم توفيق الذي تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال العام الجاري، حيث سيعوضه محمد هاني، الذي كان لعب أساسيًا في مباراة فاركو.

ويفاضل كولر بين عمرو السولية وحمدي فتحي لمجاورة أليو ديانج في وسط الملعب.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سموحة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية (أو حمدي فتحي)، كريم فؤاد، برونو سافيو، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف.