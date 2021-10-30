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ليفربول يتعثر أمام برايتون ويتعادل 2/2

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صلاح
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السبت، 30-10-2021 03:26 م
ادل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، رقمه الغائب منذ 32 عاما، وذلك بعد التعادل الإيجابي 2-2 أمام نظيره فريق برايتون، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.
ذكر موقع "آنفيلد واتش"، أن ليفربول بعد التعادل مع برايتون لم يخسر في آخر 24 مباراة بمختلف المسابقات، وهي أطول فترة يلعبها الريدز دون التعرض للخسارة، منذ الفترة ما بين شهري يناير ومايو من عام 1989، حين لم يتعرض الفريق للخسارة في 24 مباراة أيضا.
كما حقق ليفربول الفوز في 14 من آخر 20 مباراة في الدوري الإنجليزي، وتعادل في 6 مواجهات، ولم يخسر على الإطلاق.
ويعد ليفربول الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "البيج فايف" الذي لم يخسر هذا الموسم في أي مباراة بمختلف المسابقات، بالإضافة إلى فريق فرايبورج الألماني.
 

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