بث مباشر اليوم.. ليفربول «صلاح» ضد مانشستر يونايتد«رونالدو»

الأحد، 24-10-2021
10:43 ص
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأحد، مباراة نارية يواجه فيها
ليفربول
بقيادة النجم المصري محمد صلاح
، مانشيستر يونايتد
بقيادة كريستيانو
رونالدو
، على ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري
الإنجليزي.
ويلتقي الفريقين في تمام الخامسة مساءً، في مباراة ينتظرها الجميع.
ويحتل ليفربول
المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 18
نقطة، بينما ياتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.
وخاض مانشستر يونايتد 8 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين
وخسر مثلهما، بينما حقق ليفربول
الفوز في 5 مباريات وتعادل في ثلاث، ولم يتلق
الريدز أي هزيمة.
لكن أنصار مانشستر يونايتد يشعرون بالمرارة في ظل النتائج الباهتة للفريق،
الذي لم يحقق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، بعدما خسر مباراتين
وحقق تعادل وحيد.
أما ليفربول
يستهدف بقيادة نجمه محمد صلاح
مواصلة بدايته الاستثنائية في
الدوري الإنجليزي، وتحقيق الفوز السادس هذا الموسم، والمنافسة على لقب
البريميرليج، طالما أن هناك احتمال حسابي لذلك.
وتشهد المباراة مواجهة فردية مرتقبة بين محمد صلاح
، والبرتغالي كريستيانو
رونالدو
أسطورة مانشستر يونايتد.