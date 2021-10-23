محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في العالم

السبت، 23-10-2021
09:33 ص
رد النجم المصري محمد صلاح
، لاعب ليفربول
الإنجليزي، عن
كونه يرى نفسه اللاعب الأفضل في العالم حاليًا أم لا.
وقال محمد صلاح
في حوار لشبكة “ سكاي سبورتس”: "أن أكون
أفضل لاعب في العالم
هو طموح دائم بالنسبة لي، ليس علي أن أكذب! أحاول العمل بجد وأحاول
فقط أن أكون أفضل نسخة من نفسي، لذلك أحاول فقط أن أكون الأفضل دائمًا".
وأضاف محمد صلاح
:"يبدو الأمر رائعًا بالنسبة لي أن أكون
الأفضل في العالم ، لكنني أعتقد أنه دائمًا ما يكون مجرد رأي! لا أستطيع أن أقول أنني
أفضل لاعب في العالم
، أنا سعيد فقط بأدائي في الوقت الحالي".
واختتم:"في رأسي ، أنا أفضل لاعب طوال الوقت.. أحاول
أن أضع هذه الثقة في رأسي، لا يهم ما إذا كان بعض الناس سيوافقونك أم لا.. في رأسي،
أعتقد أنني أفضل لاعب لذا أقنع نفسي أنني الأفضل".
وتواجد محمد صلاح
في قائمة المرشحين الثلاثين للفوز بالكرة
الذهبية “ بالون دور” كأفضل لاعب في العالم
."