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صلاح: سعيد بهذا الأمر أكثر من سعادتي بالـ«هاتريك»

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صلاح
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الأحد، 24-10-2021 09:57 م

في أول تعليق له بعد "الهاتريك" في مانشيستر يونايتد، قال النجم المصري محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت"، البريطانية: "أنا سعيد للغاية، لكني سعيد أكثر بدور صانع الألعاب، وأحاول أن أُبلي بلاء حسنا في هذا الدور".
وتابع: "كنّا على علم بأنهم سيضغطون وطبقنا ما طُلب منا، أنه أمر عظيم أن نحقق تلك النتيجة على ملعب أولد ترافورد ".
واستطاع اللاعب المصري محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.
ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.
 

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