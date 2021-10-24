صلاح: سعيد بهذا الأمر أكثر من سعادتي بالـ«هاتريك»

الأحد، 24-10-2021
09:57 م
في
أول تعليق له بعد "الهاتريك
" في مانشيستر يونايتد
، قال النجم المصري
محمد صلاح
في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت"، البريطانية: "أنا سعيد للغاية،
لكني سعيد أكثر بدور صانع الألعاب، وأحاول أن أُبلي بلاء حسنا في هذا الدور".
وتابع:
"كنّا على علم بأنهم سيضغطون وطبقنا ما طُلب منا، أنه أمر عظيم أن نحقق تلك النتيجة
على ملعب أولد ترافورد ".
واستطاع
اللاعب المصري محمد صلاح
أن يسجل 3 أهدف (هاتريك
) لصالح ليفربول
في المباراة.
ورفع
ليفربول
رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل
مانشستر يونايتد
برصيد 14 نقطة في المركز السابع.