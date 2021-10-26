إغلاق التصويت على الفائز بالكرة الذهبية.. هل يحسمها «صلاح»؟

الثلاثاء، 26-10-2021
11:56 ص
التتويج بجائزة الكرة الذهبية
، حلم يراود النجم المصري محمد صلاح
لاعب فريق ليفربول، والذي استطاع
مؤخرا، أن يطيح بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
لاعب فريق باريس سان جيرمان، والنجم
البرتغالي، كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، من عرش الأفضل في العالم.
اسم الفائز بالكرة الذهبية
، تم حسمه رسميا، حيث أغلقت مجلة فرانس فوتبول
الفرنسية، أمس "الاثنين"، باب التصويت، لكن سيتم الإعلان رسميا، عن اسم
الفائز، في حفل بالعاصمة الفرنسية “باريس” يوم 29 نوفمبر المقبل.
قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية
يتنافس 30 لاعبا، على الفوز بجائزة الكرة الذهبية
، وهم :" "ميسي
– رونالدو – محمد صلاح
- ليفاندوسكي – سواريز – نيمار – بنزيما - دي بروين –
جورجينيو – دياز – برونوـ كين – هالاند – كانتي – فودين – رياض محرز – لوكاكو –
مبابي – ازبيلكويتا - باريلا – بونوتشي – كيليني – دوناروما – كاير – لاوتارو –
مودريتش – مورينو – ماونت – بيدري – –
رحيم ستيرلينج ".