الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
توقيت مصر 17:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الري: إنشاء بنية تحتية حول السد العالي استعدادًا لانهيار سد النهضة

سعودي يقتحم منشأة تعليمية ويقتل 7 من أقاربه.. والداخلية تنفذ القصاص

كل ماتريد معرفته عن تداول الاسهم والتداول اليومي للفوركس

مستشار الرئيس: قريبًا توفير لقاح للحوامل والمرضعات والأطفال

شاهد.. لص يسرق بنك بالكويت ويطعن عاملًا بسكينة في صدره

مودل آش تنشر صورة صادمة في وضعية جريئة وتغلق التعليقات

بعد إفاقتها من الغيبوبة.. العروس المذبوحة تكشف مفاجأة عن الفاعل

صادم.. يسلم جسد عروسه في شهر العسل لرجل خمسيني مقابل هاتف محمول

بينهم عرب.. فنانون رجال أعلنوا مثليتهم وتزوجوا ذكورًا

إغلاق التصويت على الفائز بالكرة الذهبية.. هل يحسمها «صلاح»؟

ADS
 

إغلاق التصويت على الفائز بالكرة الذهبية.. هل يحسمها «صلاح»؟

2021_10_3_19_55_3_694
صلاح
Native
الثلاثاء، 26-10-2021 11:56 ص

التتويج بجائزة الكرة الذهبية، حلم يراود النجم المصري  محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، والذي استطاع مؤخرا، أن يطيح بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، والنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، من عرش الأفضل في العالم.
اسم الفائز بالكرة الذهبية، تم حسمه رسميا، حيث أغلقت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أمس "الاثنين"، باب التصويت، لكن سيتم الإعلان رسميا، عن اسم الفائز، في حفل بالعاصمة الفرنسية “باريس” يوم 29 نوفمبر المقبل.
قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية
يتنافس 30 لاعبا، على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وهم :" "ميسي – رونالدو – محمد صلاح - ليفاندوسكي – سواريز – نيمار – بنزيما - دي بروين – جورجينيو – دياز – برونوـ كين – هالاند – كانتي – فودين – رياض محرز – لوكاكو – مبابي – ازبيلكويتا - باريلا – بونوتشي – كيليني – دوناروما – كاير – لاوتارو – مودريتش – مورينو – ماونت – بيدري –  – رحيم ستيرلينج ".
 

إقرأ ايضا

201911250858385838

تشكيل وموعد مباراة الزمالك امام إنبي

163-145915-alahly-salah-mohsen-zamalek_700x400

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن «الشناوي»

260517

مرتضى منصور يعلن عن أول 3 قرارات بعد «عودته للزمالك»

أخبار متعلقة

20180422090428428

«تايمز» تفجر مفاجأة: صلاح سيرحل عن ليفربول بسبب رامي عباس

1958693

بث مباشر اليوم.. ليفربول «صلاح» ضد مانشستر يونايتد«رونالدو»

1648361_0

محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في العالم

fayrvo8wyasxkeb2021_10_3_19_51

صلاح يعلق على هدفه العالمي في واتفورد اليوم

122-195448-as-barcelona-liverpool-messi-salah_700x400

ميسي يصدم الجميع: «صلاح» لا يصلح للمنافسة على الكرة الذهبية

download

عمر مرموش..وائل رياض يرد على المهاجمين بنشر وثيقة رسمية برفض المشاركة