كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والسنغال اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 29-03-2022
10:49 ص
تتجه أنظار
جماهير الكرة المصر
ية، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء لمتابعه مباراة
المنتخب
الأول أمام السنغال
في داكار في إياب
الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن
يتم إذاعة المباراة
عبر قناتي أون تايم
سبورت 1 ، وأون تايم سبورت 2 .
التشكيل المتوقع
للمنتخب أمام السنغال
ومن المتوقع أن
يدفع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب بتشكيل مكون من
حراسة المرمى:
محمد الشناوي.
الدفاع: عمر
جابر، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتوح.
الوسط: حمدي
فتحي، محمد النني، عمرو السولية.
وفي الهجوم:
محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش
وأي فوز أو تعادل لمنتخب مصر
مع
السنغال
يؤهل "الفراعنة" لكأس العالم، كما أن السنغال
كي تصعد لكأس
العالم تحتاج الفوز على مصر
بفارق هدفين، وإذا فازت 1-0 فسوف يلعب الفريقين وقت
إضافي ثم ضربات ترجيح.
أما إذا فازت
السنغال
بفارق هدف وأحرزت مصر
هدفًا كأن تكون النتيجة 2-1 فإن ذلك يؤهل منتخب
للصعود لكأس العالم لأن بذلك تكون النتيجة الإجمالية 3-2 لمصر
، كون الهدف هناك
يُحتسب لنا بهدفين، أما السنغال
كي تصعد تحتاج في حال إحراز مصر
هدفًا للفوز 3-1.
وغادرت مطار
القاهرة الدولي، اول أمس، بعثة المنتخب الوطني، متجهة إلى دولة السنغال
، استعدادا
لملاقاة نظيره السنغال
ي في مباراة
الإياب المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم فى قطر
2022.