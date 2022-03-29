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مدحت شلبي يكسف سر تناوله « جوز حمام» قبل التعليق على مباراة مصر والسنغال

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الثلاثاء، 29-03-2022 10:13 ص

بعد أن كان حديث الساعة عقب مباراة مصر والسنغال يوم الجمعة الماضي، كشف المعلق الرياضي مدخت شلبي، عن سر تناوله "جوز حمام" قبل تعليقه على المباريات.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج مع "كلمة أخيرة"، أعرب مدحت شلبي، عن تمنياته بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم في قطر، حيث تخوض مصر الليلة مبارات مصيرية ضد السنغال للتأهل إلى كأس العالم.
وأوضح شلبي سر تناوله "جوز حمام" قبل تعليقه على المباريات قائلا" "أساسي أعمل كده لأني أصلا متربي في شارع إسماعيل الفلكي، وكنت جار والدة شويكار، وكان أصحابي أحمد ومحمد ولاد رياض السنباطي، وكنت لما بلاقي العربية الكادلك، راكنة، بعرف أن أم كلثوم عند السنباطي، كنت بروح من الشباك الخلفي، لأنه مكنش مسموح، لحد يدخل الصالون أثناء اجتماع السنباطي مع أم كلثوم ومكنش مسموح لحد غير زوجة السنباطي فقط إدخال القهوة في الصالون".

وتابع المعلق الرياضي: "سمعت مرة أم كلثوم بتقول يا رياض جالي حمام من البلد عشان آكل جوز الحمام قبل ما أغني بالليل في الظهيرة قبل غنائها في المساء، وسمعته بأذني وكنت صغير، وعلق في ودني، ولما بقيت معلق بقيت أعمل زيها دائماً، بس الفرق بيني وبينها أنها بتاكله بفريك، أنا بالرز الأبيض وسحر بتعملهم لي في الظهر وأكلهم".
وأضاف: "التجربتان اللي أنا عشتهم مع مجموعة ماتشات مهمة، خصوصا مباراة مصر والكونغو المؤهلة لكأس العالم 2018، ببقى هادئ الأعصاب، وخاصة إن الماتش كان دمه تقيل، لكن مكنش في أي قلق".
وأكمل شلبي: "مباراة السنغال مختلفة تماما عن ماتش مصر والكونغو التي أهلتنا لكأس العالم المرة الماضية، القوة في صالح منتخب السنغال، ولكن الإرادة معانا".
 

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