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نادر السيد يفاجئ الجميع: محمد الشناوي ليس أفضل حارس في مصر وإنما هذا الحارس

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الشناوي
Native
Teads
الإثنين، 28-03-2022 12:37 م
أكد نادر السيد نجم المنتخب الوطني السابق أن أداء محمد الشناوي في مباراة مصر والسنغال الأخيرة كان أفضل من ميندي حارس السنغال.
وتابع في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "أفضل الدفع بمحمد أبو جبل بدلا من الشناوي حال الوصول لضربات الجزاء في لقاء الإياب خاصة أن مستوى الحارسين متقرب إن لم يكن أبو جبل أفضل".
وواصل :"أبو جبل كان أفضل من ميندي في بطولة أمم إفريقيا".
ووصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية داكار عقب رحلة طيران استغرقت حوالى 8 ساعات، استعدادًا لخوض مباراة الثلاثاء المقبل في إياب المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالى في جولة الذهاب التي أقيمت بإستاد القاهرة مساء الجمعة الماضى، بهدف نظيف.

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير قبل السفر إلى السنغال لخوض مباراة الثلاثاء المقبل فى إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

أقيم المران الصباحى لمنتخب مصر فى العاشرة صباح الأحد باستاد الدفاع، بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر.
 

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