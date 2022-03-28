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شاهد.. جماهير السنغال تحاول الاعتداء على «صلاح» في المطار وتشتمه بألفاظ نابية

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صلاح
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الإثنين، 28-03-2022 01:44 م


تعرض النجم المصري محمد صلاح لهجوم حاد من جماهير منتخب السنغال فور وصوله للعاصمة السنغالية داكار لخوض المواجهة المرتقبة بين "الفراعنة" و"أسود التيرانغا" في تصفيات مونديال قطر.
ووصل صلاح رفقة منتخب مصر إلى داكار مساء أمس الأحد، لخوض لقاء إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا ضد السنغال غدا الثلاثاء.
وتداول مغردون فيديو للاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم إلى مطار داكار، حيث تعرضوا للسخرية من بعض الجماهير السنغالية التي حاولت استفزاز صلاح بالهتاف باسم زميله في نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني.
وبعد خروج لاعبي مصر من المطار وأثناء استقلالهم الحافلة، قامت مجموعة من الجماهير السنغالية بتوجيه السباب لصلاح بألفاظ نابية.
ولم يلتفت صلاح وزملاؤه في المنتخب المصري لهجوم الجمهور السنغالي، والذي جاء من مجموعات وقفت خلف الحواجز داخل المطار.
وكان صلاح، قاد مصر للفوز 1-0 في مباراة الذهاب أمام السنغال الجمعة الماضي في القاهرة.
ويكفي "الفراعنة" في لقاء الغد ضد السنغال، التعادل بأي نتيجة وحتى الخسارة بفارق هدف شريطة أن تكون النتيجة أكثر من 1-0 "يعني 2-1 وهكذا"، لبلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022".
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