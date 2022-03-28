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مدحت شلبي معلقًا.. موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة

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الإثنين، 28-03-2022 12:25 م

يلتقى منتخب مصر الوطنى غدا الثلاثاء نظيره منتخب السنغال فى لقاء الإياب بداكار ضمن منافسات الدور الحاسم لتصفيات المونديال، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتغلب منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف فى ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.
ومن المقرر قيام فهد العتيبي بالتعليق علي مباراة السنغال ومصر علي قناة SSC .
ومدحت شلبي معلقا علي المباراة علي قناة ON Time sports .
وشهد مران منتخب مصر الوطنى صباح أمس الأحد مشاركة رامي ربيعة وعلي جبر إثر استدعائهم بعد إصابة محمد عبد المنعم بكسر فى الأنف وغياب محمود حمدى الونش لتراكم البطاقات ثم مغادرة البعثة إلى داكار.
وتقام جميع مباريات إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء المقبل.

 

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