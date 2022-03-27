4 تبديلات طارئة في تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

الأحد، 27-03-2022
04:05 م
بعد نجاح منتخب مصر
في الفوز على منتخب السنغال
في المباراة
التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الجمعة الماضية، بهدف نظيف، يستعد منتخب مصر
لخوض
مباراة الإياب في داكار عاصمة السنغال
، وسط أمنيات كبيرة من الجماهير المصر
ية بحسم
التأهل لكأس العالم من هناك.
وظهر منتخب مصر
خلال اللقاء متماسك دفاعيًا مع احتفاظ بالكرة
فترات طويلة من اللقاء للحد من خطورة منتخب السنغال
، والاعتماد على الهجمات المرتدة
لخطف دفاعات المنتخب السنغال
ي التي واجهت أزمة في التمركز أمام هجمات مصر
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وتقام مباراة مصر
والسنغال
في مرحلة الإياب للتصفيات المؤهلة
لكأس العالم قطر 2022، يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر
،
على ملعب عرين الاسود المفتتح جديدًا بالسنغال
.
4 تغييرات متوقعة
مُجبر كارلوس كيروش على اللعب في خط الدفاع ببديلين للونش
الذي يغيب للإيقاف ومحمد عبد المنعم الذي يغيب للإصابة، حيث من المحتمل أن يشارك اساسيًا
كل من ياسر إبراهيم ومحمود علاء، كما ضم كيروش للقائمة رامي ربيعة وعلي جبر اضطراريًا.
وفي مركز الظهير الايمن قد يستغني كارلوس كيروش عن عمر جابر
في التشكيل
ة الاساسية خلال المباراة القادمة، ليحل بدلًا منه عمر كمال عبد الواحد الذي
أجاد في هذا المركز دفاعيًا خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية.
وعلى مستوى الهجوم، لم يستطع اللاعب
مصطفى محمد حتى الآن
الإقناع بأحقيته في التواجد أساسيًا، وهو ما قد يضطر كيروش للدفع بعمر مرموش في مركز
رأس الحربة بدلًا منه.