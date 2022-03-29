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شاهد لحظة رد مصطفى محمد على هجوم جماهير السنغال على صلاح

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الثلاثاء، 29-03-2022 10:26 ص

دافع مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد عن زميله محمد صلاح الذي تعرض للاستفزاز من قبل الجماهير السنغالية فور وصول بعثة "الفراعنة" إلى داكار في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.
ووصل صلاح رفقة منتخب مصر إلى داكار لخوض لقاء إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا ضد السنغال اليوم الثلاثاء.
وتداول مغردون فيديو للاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم إلى مطار داكار، حيث تعرضوا للسخرية من بعض الجماهير السنغالية التي حاولت استفزاز صلاح بالهتاف باسم زميله في نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني.
ورد مصطفى محمد، الذي كان يمشي بجور صلاح خلال مغادرتهما المطار، على استفزازات الجماهير السنغالية وهتافها لماني، بثلاث كلمات، حيث اقترب من أحد المشجعين وقال: "صلاح أفضل من ماني".
وكان صلاح، قاد مصر للفوز 1-0 في مباراة الذهاب أمام السنغال الجمعة الماضي في القاهرة.
ويكفي "الفراعنة" في لقاء اليوم ضد السنغال، التعادل بأي نتيجة وحتى الخسارة بفارق هدف شريطة أن تكون النتيجة أكثر من 1-0 "يعني 2-1 وهكذا"، لبلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022".
شاهد الفيديو من هنا :
و هنا أيضا :
 

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