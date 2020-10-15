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كأس العالم يختار الشناوي ضمن أفصل 5 حراس

محمد الشناوي
الشناوي
 
الخميس، 15-10-2020 04:20 م أحمد سالم
اختار الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضمن قائمة أفضل 5 حراس في قارة أفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":"  محمد الشناوي - ياسين بونو - إدوارد ميندي ، أندريه أونانا - دينيس أونيانجو".

وتابع حساب كأس العالم:" نسلط الضوء على خمسة من أفضل الحراس في أفريقيا الذين يطمحون للتألق بين الخشبات الثلاث في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ".

ويستعد محمد الشناوي حاليا رفقة الأهلي، لمواجهة الوداد المغربي، المقرر لها، بعد غدا السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.
 

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