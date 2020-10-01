مفاجأة.. هذا النادي خطف فايلر من الأهلي

الخميس، 01-10-2020
07:40 م
أحمد سالم
كشفت تقارير الصحف البلجيكية وجود مفاوضات بين السويسري رينيه فايلر
المدير الفني السابق للنادي الأهلي ونادي جينت البلجيكي لتولي المهمة التدريبية الفترة المقبلة.
وكان رينيه فايلر
رحل عن النادي الأهلي لرغبته في العودة إلى أوروبا والبقاء بالقرب من عائلته.
وأضافت تقرير لصحيفة voetbalkrant أنه بالفعل هناك محادثات غير رسمية بين الثنائي وأن الفريق البلجيكي سيكون ضمن خيارات فايلر
الفترة المقبلة.
وكان النادي الأهلي أعلن تعيين موسيماني المدير الفني السابق لفريق صن داونز، بعقد يمتد لمدة موسمين.
ليكون موسيماني أول مدرب أفريقي يتولى مهمة تدريب النادي الأهلي منذ إنشائه عام 1907 ، وحقق المدرب الجنوب أفريقي بطولة الدوري المحلي 5 مرات وحل وصيفا مرتين كما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2016 علي حساب الزمالك.