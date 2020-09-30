يوسف البلايلي يحسم مصيره من الانتقال للأهلي

الأربعاء، 30-09-2020
07:00 م
أحمد سالم
تحدث الجزائري يوسف البلايلي
، جناح نادي أهلي جدة السعودي السابق، لأول مرة بعد فسخ عقده مع النادي.
وبحسب تقارير صحفية سعودية وجزائرية فإن يوسف البلايلي
قام بفسخ عقده مع أهلي جدة بسبب عدم تقاضيه راتبه لمدة 4 أشهر.
وقال البلايلي
في تصريحات لـ مجلة فرانس فوتبول: "قمت بفسخ عقدي مع الأهلي، أريد العودة والاحتراف في القارة الأوروبية من جديد".
وأضاف: "أتمنى العودة للدوري الفرنسي فهو دوري رائع واحترافي ويلائم طريقة لعبي بشكل كبير، وأحلم باللعب في كأس العالم مع المنتخب الجزائري.
وارتبط يوسف البلايلي
في الفترة الأخيرة بالانتقال للعب للنادي الأهلي المصري.
وتوج البلايلي
مع المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي احتضنتها مصر، وحصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية العام الماضي.