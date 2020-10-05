هذه عقوبة فرجاني ساسي بعد تعديه على الحكم

الإثنين، 05-10-2020
07:25 م
أحمد سالم
كشف الاعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على قناة صدى البلد عن العقوبة المنتظر على فرجاني ساسي
لاعب نادي الزمالك بعد تعديه على حكم مباراة الزمالك والمصري.
وغرد هاني حتحوت عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "علمت أن فرجاني ساسي
لاعب الزمالك ستصدر ضده عقوبة الإيقاف ٦ مباريات، وسيتم تغريمه ١٠٠ ألف جنيه"
وتابع "إيقاف إمام عاشور مباراة واحدة، وتغريمه ٥٠ ألفا.".
وتعقد لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اجتماعا مهما اليوم لحسم مصير أحداث مباراة الزمالك أمام المصري التى أقيمت بينهما الخميس الماضي فى الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.
وشهدت مباراة المصري والزمالك أحداث غير جيدة ، يأتى على رأسها اشتباك فرجانى ساسى مع " أمين عمر " حكم المباراة والتلفظ بألفاظ قوية ضده بحانب خلع السماعات من أذن الحكم وهو المشهد الذى أبدى استياء العديد من المتابعين