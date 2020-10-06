الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
توقيت مصر 23:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أسرار جديدة حول فاجعة وفاة عروسين الشرقية ليلة زفافهما

بالأسماء.. غياب 9 لاعبين من الأهلي أمام انبي

أوكراني يقبل أرض مصر فور نزوله من الطائرة

لجنة مكافحة كورونا توضح طريقة انتقال الفيروس عبر الهواء

صدمة..سعر فستان سميرة سعيد الأحمر في The Voice Senior

بيان من النائب العام يفجر مفاجأة بشأن مقتل "عويس الراوي"

شاهد.. نجل خالد صالح يعقد قرانه على هنادي مهنى

حقيقة إصابة الفنانة نجلاء بدر بفيروس كورونا

الفيسبوك يحذف منشوراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فنانة سعودية ترتدي قلادة تثير الذعر والدهشة

بالأسماء.. غياب 9 لاعبين من الأهلي أمام انبي

الأهلي
الاهلي
 
الثلاثاء، 06-10-2020 09:38 م أحمد سالم
شهدت قائمة الأهلي إمام فريق إنبي في المباراة المقرر مساء الغد في تمام الساعة الثامنة ضمن منافسات الجولة ال 32 من الدوري المصري الممتاز، دون تسعه لاعبين.

وهم: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما يغيب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي وجيرالدو كما يغيب الدولي التونسي على معلول لتواجده في بلاده لقضاء إجازة ثم الانضمام لمنتخب تونس.

كما أعلن المدير الفني الجديد للأهلي بيتسو موسيماني قائمة الفريق لمباراة لمباراة إنبي، وتضم القائمة، 22 لاعبًا، هم: محمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد فتحي وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني وشادي رضوان وفارس طارق ومحمد محمد مغربي ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد ‏فخري وأحمد طارق ومصطفى شوبير.

وبذلك شهدت القائمة تواجد ما يقرب من 8 لاعبين صاعدين، وتُعد مباراة إنبي هي الثانية للمدرب الجنوب أفريقي بعدما قاده للمرة الأولى في لقاء المقاولون الأخير الذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف.
 

إقرأ ايضا

مرتضي منصور في المؤتمر

هكذا ساند لاعبو الزمالك مرتضى منصور

5df4bb444c59b714ed401b1e

أوزيل يعرض التكفل براتب رجل التميمة

المستشار مرتضي منصور

الجبلاية يبحث إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

أخبار متعلقة

كرة قدم

هذه عقوبة فرجاني ساسي بعد تعديه على الحكم

ريال مدريد وكاشيما

روما يخطف نجم ريال مدريد لمدة موسمين

تطهير وتعقيم فنادق شرم الشيخ و الجونة

الجونة يقترب من الأمان بالدوري بفوزه على طنطا

فايلر

مفاجأة.. هذا النادي خطف فايلر من الأهلي

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

يوسف البلايلي يحسم مصيره من الانتقال للأهلي

الأهلي

مدرب الأهلي يفاجئ طنطا بذا التشكيل