بالأسماء.. غياب 9 لاعبين من الأهلي أمام انبي

الاهلي

شهدت قائمة الأهلي إمام فريق إنبي في المباراة المقرر مساء الغد في تمام الساعة الثامنة ضمن منافسات الجولة ال 32 من الدوري المصري الممتاز، دون تسعه لاعبين.



وهم: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما يغيب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي وجيرالدو كما يغيب الدولي التونسي على معلول لتواجده في بلاده لقضاء إجازة ثم الانضمام لمنتخب تونس.



كما أعلن المدير الفني الجديد للأهلي بيتسو موسيماني قائمة الفريق لمباراة لمباراة إنبي، وتضم القائمة، 22 لاعبًا، هم: محمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد فتحي وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني وشادي رضوان وفارس طارق ومحمد محمد مغربي ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد ‏فخري وأحمد طارق ومصطفى شوبير.



وبذلك شهدت القائمة تواجد ما يقرب من 8 لاعبين صاعدين، وتُعد مباراة إنبي هي الثانية للمدرب الجنوب أفريقي بعدما قاده للمرة الأولى في لقاء المقاولون الأخير الذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف.