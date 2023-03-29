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قرار عاجل من كاف يصدم الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

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قرار عاجل من كاف يصدم الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

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الاهلي والهلال
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Teads
الأربعاء، 29-03-2023 10:59 ص

 

وجّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، صدمة قوية لمسئولي الأهلي بقرار عاجل، قبل مواجهة الهلال السوداني، في دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “كاف خاطب النادي الأهلي أن حتمًا ولابد من إعطاء الهلال السوداني الشقيق 2500 تذكرة”.

 

وتابع: “تم طرح 50 ألف تذكرة من جانب الأمن ومشكورين جدًا به، لكن أصبح وجود قرار بوجود 2500 تذكرة للهلال السوداني من جانب الأهلي، أنا شخصيًا فشلت في الحصول على تذكرة واحدة ولم يرد عليا أعضاء إدارة الأهلي سوى عضو وحيد، وقد يكونوا مشغولين”.

 

واختتم: “الأهلي مُلزم بتوفير 2500 تذكرة لنادي الهلال، وهيخاطبوا الكاف بزيادة سعة الجماهير ليصبح 52 ألفًا و500 مشجع في المباراة”.

 

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