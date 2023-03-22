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أحمد شوبير: "أحلى وأجمل وأروع خبر للأهلي"

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شوبير
Native
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الأربعاء، 22-03-2023 09:28 ص

 

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بحصول النادي الأهلي على الموافقة بدخول 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على تويتر: "أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة 50 ألف متفرج في مباراة الأهلي والهلال السوداني.. أحلي بلد بلدي".

حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع في لقاء الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل.

وكان الأهلي نجح في تحقيق فوز عريض، أمام نادي القطن الكاميروني، بأربعة أهداف دون رد في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بينما وقع الهلال السوداني في فخ التعادل أمام صن داونز بهدف لكل فريق ليبقي على آمال الأهلي في الصعود من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حال الفوز على الهلال السوداني في لقاء الجولة الأخيرة.

 

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