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شوبير يكشف اسم مدرب الزمالك الجديد

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شوبير
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الأربعاء، 29-03-2023 10:44 ص

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن هوية المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، خلفاً للبرتغالي جيسفالدو فيريرا، بعد رحيله عن الفريق لسوء النتائج.

 

وقال “شوبير” في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون سبورت”: “الزمالك كان قد أعلن أنه سيعلن اسم المدرب الجديد يوم الجمعة وأنا أعتقد أنه لسه”.

 

وتابع: “التوجه داخل نادي الزمالك، مدير فني أجنبي ودا بنسبة 90%، إذا مكانش أجنبي وانت مغمض يبقى خالد جلال”.

 

وأضاف “شوبير”: “مفاوضات الزمالك مع اثنين أجانب حاليًا واحد ألماني وواحد إيطالي، القصة عند الزمالك هي الفلوس، قالوله بالدولار عندنا رقم معين لو عايز بالمصري معندناش مشكلة، والرقم في المعقول، لكن الزمالك أنهى المفاوضات؟ لا لسه”.

 

شوبير يكشف ما يدور داخل الزمالك

واستطرد: “إدارة الزمالك تُفضل يبقى الجهاز كله أجنبياً، ودا ليه؟ لأنه عنده بطولة السوبر لأنه بطل الدوري وسيواجه الفائز من الأهلي أو بيراميدز، وعنده البطولة العربية في شهر 7، وكان هناك الاتجاه أن يستكمل الفريق بمدرب مصري ولكن هذان التحديان، من جعلوا الزمالك يٌفكر في الأجنبي”.

 

واختتم شوبير: “في كلام عن تاكيس جونياس، ولكن في رفض كبير جدًا داخل الإدارة، لكنهم حاطينه كمدرب أجنبي بديل في حالة عدم التوفيق في التعاقد مع مدرب أجنبي وهذا ما يدور داخل الزمالك”.

 

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