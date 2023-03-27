الأهلي يسخر من هزيمة الزمالك أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة

علقت صفحة الأهلي الرسمية علي خروج الزمالك من كأس الرابطة الأندية المحترفة ععقب هيزمته من البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب.

ونشرت الصفحة الرسمية بصورة ساخرة “ صورة لكولر وهو يضحك” عقب نهاية مباراة الزمالك والبنك الأهلي مباشرة فى إشارة الى السخرية من خسارة الزمالك بثلاثية .

ونجح كريم بامبو في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 83 بعد تمريرة من محمود قاعود ارتطمت بدفاعات الزمالك ووصلت إلى كريم بامبو المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت يمين المرمى.

ولم تمر سوي دقائق قليله حتى تمكن محمد هلال من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 90+1 أحرز البنك الأهلي الهدف الثالث في شباك نادي الزمالك بعد خطأ عبد الله جمعة الذي حاول إبعاد الكرة ولكنه أسكنها منتصف مرماه بالخطأ.

وقاد فريق الزمالك في لقاء أمس كل من أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي.



