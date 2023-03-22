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تعليق ناري من ميدو على بيان الهلال السوداني

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تعليق ناري من ميدو على بيان الهلال السوداني

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ميدو
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الأربعاء، 22-03-2023 09:00 ص

 

قال أحمد حسام ميدو إن بيان نادي الهلال السوداني بشأن تهديدات جمهور الأهلي، إثبات أن نادي الهلال مرعوب من مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، أن: "بيان نادي الهلال السوداني بيُثبت إن الهلال مرعوب من الأهلي" .

وأضاف: "بيان نادي الهلال خايب، وعلاقة مصر والسودان أكبر من كرة القدم" .

وواصل: "بيان إدارة الهلال السوداني غير موفق وخايب، وياريت الهلال يجي يلعب ماتش كورة".

واختتم: "ياريت الهلال يركز في الكورة بس، وأيا كانت أيه النتيجة هنسلم عليكم بعد الماتش ونقولكم حظ سعيد".

 

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