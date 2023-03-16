3 دلائل تؤكد أن صن داونز سيفوت مباراة الهلال للإطاحة بالأهلي

الخميس، 16-03-2023
12:55 م
يخشى
عشاق النادي الأهلي من مؤامرة محتملة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بقيادة فريق صن داونز
،
للإطاحة بالمارد الأحمر خارج المسابقة القارية.
وبات
الأهلي في موقف صعب بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة أمام صن داونز
بنتيجة
5-2، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.
ويتصدر
صن داونز
الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط ليضمن رسميا التأهل إلى
الدور ربع النهائي، ويحل الهلال السوداني
ثانيا برصيد 9 نقاط، والأهلي ثالثا بـ 4 نقاط،
بينما يتذيل القطن الكاميروني جدول الترتيب بدون نقاط.
وبات
الأهلي في حاجة إلى الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني
في آخر جولتين، مع
تعادل أو هزيمة الهلال أمام صن داونز
، للتأهل إلى الدور المقبل.
فوز
الهلال على صن داونز
ينهي آمال الأهلي رسميا في البطولة، حتى ولو فاز المارد الأحمر
بآخر مباراتين، لذلك يتخوف البعوض من تفويت صن داونز
لقاء الهلال بطريقة “خبيثة” لا
تعرضه لأي عقوبات، عن طريق الدفع بالبدلاء أو تقديم مردود ضعيف على أرضية الملعب، في
محاولة لإقصاء الأهلي خارج البطولة.
لكن
نادي صن داونز
أكد خلال الأيام الماضية أنه لا يوجد أي نية لتفويت لقاء الهلال، وحاول
طمأنة جماهير الأهلي، التي لا يزال القلق يسيطر عليها، لأنه يوجد نادٍ في العالم يعترف
بأنه سيفوت مبارة.
3 رسائل
من صن داونز
تكشف حقيقة تفويت لقاء الهلال:
1- مدرب
الفريق
قال
رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز
، عقب الفوز على الأهلي، السبت الماضي:"
سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز على الهلال والقطن في آخر مباراتين بدور المجموعات
ومواصلة الانتصارات".
أضاف:"
على كولر مدرب الأهلي أن يتأكد بنسبة 100 % أننا لن نفوت مباراة الهلال حتى ولو كان
يعتقد عكس ذلك".
2- المنسق
العام
كما
أكد خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز
، على كلام المدير الفني، حيث قال في تصريحات
لقناة أون تايم سبورتس:" الحديث عن التفويت يسيء لأي فريق محترف، ولا يصح أن يتردد
هذا الكلام الذي ليس له أي أساس من الصحة، هدفنا تحقيق صدارة المجموعة، لتجنب فرق المستوى
الأول في الدور ربع النهائي ومواجهة خصم أسهل".
تابع:"
سنلعب ضد الهلال من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية
دون خسارة، كما يوجد لاعبون أساسيين وبدلاء في الفريق، أي لاعب متاح في الفرق هو أساسي".
3- رئيس
فريق كرة القدم:
قال
مانكوبا منجيثي، رئيس فريق كرة القدم بندي صن داونز
، في تصريحات لبرنامج “الريمونتادا”:"
سنواجه الهلال السوداني
بهدف الفوز بغض النظر عن موقف الأهلي في البطولة، لدينا سمعة
ونسعى للحفاظ عليها، لسنا من نوعية الفرق التي تغير العديد من اللاعبين الأساسيين في
بعض المباريات".
أضاف:"
ليس لدينا نية لمحاولة استبعاد الأهلي من دوري أبطال أوروبا، سنحاول بكل السبل تحقيق
الفوز على الهلال السوداني
للحفاظ على سجلنا الخالي من الهزيمة".