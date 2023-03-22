الأربعاء 22 مارس 2023
توقيت مصر 14:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هدد بحرق المصحف أول يوم رمضان.. بريطانيا تمنع "راسموس" من دخول أراضيها

يطلب تطليق زوجته: "مدمنة مشروبات غازية.. وأصبحت عاجزة"

5 دول عربية تستطلع رؤية هلال رمضان اليوم الأربعاء

ساويرس يثير الجدل بتعليق على قضية الطفل شنودة:"مفيش حاجة اسمها دولة إسلامية"

شاهد.. مدرب أجنبي لنادٍ سعودي يعلن اعتناقه الإسلام

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بعد اعتذراه عن المشاركة في كأس الرابطة؟.. عامر حسين يرد

محمد رمضان يكشف المنافس الوحيد له في رمضان

مفاجأة في وفاة صيدلانية وابنتيها اختناقًا بالغاز أثناء نومهم.. الزوج المتهم

لأول مرة في التاريخ.. الدولار يتخطى 40 جنيهًا في العقود الآجلة

زواج المرأة بعد خلع زوجها في المحكمة "زنا".. حقيقة تصريح منسوب لشيخ الأزهر

ADS
 

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بعد اعتذراه عن المشاركة في كأس الرابطة؟.. عامر حسين يرد

202206150336303630
عامر حسين
Native
Teads
الأربعاء، 22-03-2023 11:29 ص

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية ومشرف لجنة المسابقات حقيقة توقيع غرامة على الأهلي بعد اعتذاره عن مشاركته في كأس الرابطة.

 

وقال عامر حسين في تصريحات صحفية، أنه لن يكون هناك عقوبات على الأهلي بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة.

 

وأضاف عامر حسين، أن البطولة من أجل مساعدة الأندية والاستفادة منها خلال فترة التوقف الدولي.

 

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال اجتماعه الذي عقد أمس، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.

 

كما درس مجلس الأهلي الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت.

 

 

 

إقرأ ايضا

229682

ساويرس يثير الجدل بتعليق على قضية الطفل شنودة:"مفيش حاجة اسمها دولة إسلامية"

FrqtHXAXgAM7Obv

شاهد.. مدرب أجنبي لنادٍ سعودي يعلن اعتناقه الإسلام

158

أحمد شوبير: "أحلى وأجمل وأروع خبر للأهلي"

أخبار متعلقة

large-2-750x430

الإطاحة بـ علي معلول.. مدرب الأهلي يفاجئ الإدارة بهذا الطلب

Capture

"لابد من المواجهة".. شوبير يكشف المسؤول عن هزيمة الأهلي المذلة أمام صن داونز

٢٠٢٢١١٢٤_١٥٣٢٢٠-780x470

قرارات عاجلة من الخطيب ضد لاعبي ومدرب الأهلي

19_2021-637583516384204212-420

فرج عامر: الشناوي لازم يرتاح ومحمد صبحي أفضل حارس في مصر

IMG-20230207-WA0007-63e23e091ab7b

خلفًا لكولر.. الأهلي والوداد المغربي يتصارعون لضم هذا المدرب

maxresdefault2022_9_24_18_38

بسبب مشاجرته مع المدير الفني.. الأهلي يغرم نجم الفريق 200 ألف جنيه