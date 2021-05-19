قرار بتأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش .. تعرف على السبب

الأربعاء، 19-05-2021
06:35 م
قررت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة سيد بخيت تأجيل
مباراة الزمالك
وطلائع الجيش
المقرر إقامتها غدا الخميس من ٧ مساء إلى ٩ مساء.
وقال مسؤلى اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة الزمالك
وطلائع الجيش
ساعتين بسبب إنشغال المسؤليين بالبطولة العربية لكرة الصالات المقرر أن تنطلق غدا الخميس.
وأشاروا إلى أن تأجيل
لقاء الزمالك
وطلائع الجيش
ساعتين جاء
لأمور تسويقية إضافة إلى منح الجماهير مشاهدة المباراة
بأريحية فضلا عن متابعة البطولة
العربية لكرة الصالات ومباراة
الإفتتاح بين منتخب مصر ونظيره منتخب موريتانيا.
ويلتقي الزمالك
وطلائع الجيش
، غدا الخميس،على ملعب استاد
القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من المسابقة المحلية.