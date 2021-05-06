رسميًا.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراته ضد الزمالك

الخميس، 06-05-2021
01:18 م
أعلن نادي بيراميدز
تقديم خطاب رسمي لاتحاد الكرة يتضمن موافقته على طلب
الزمالك
بإعادة
مواجهة الفريق
ين في الدوري، وذلك بسبب مطالبة الزمالك
بإعادة
المباراة
، عن طريق مجلس إدارته.
وقال بيراميدز
، في الطلب الذي تقدم به لاتحاد الكرة :" نطلب تحديد
موعد جديد لمواجهة الزمالك
خاصة وأن فريق
نا كان صاحب الأفضلية خلال اللقاء وتعرضنا
لظلم فادح باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة والتغاضي عن طرد طارق حامد وإنهاء المباراة
قبل موعدها القانوني لم يخدم بيراميدز
في ظل البحث عن التعويض بمحاولات هجومية،
نطلب عدم تولي جهاد جريشة إدارة مباريات الفريق
مستقبلاً".
وشدد بيراميدز
أنه يتعرض للظلم على كافة الأصعدة بما لا يحافظ على قواعد
المنافسة العادلة، مؤكدا شكواه من الإجهاد كونه أكثر الأندية المصرية خوضا
للمباريات المحلية والقارية هذا الموسم وعدم مراعاة ذلك من لجنة المسابقات
بالاتحاد المصري.
ويدخل فريق بيراميدز مباراة
ه اليوم الخميس أمام فريق
وادي دجلة والتي من
المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
يدخل كلا الفريق
ان بطموحات جديدة في حصد نقاط المباراة
الثلاث كاملة، حيث
يسعى بيراميدز
للمنافسة على اللقب، بينما يرغب وادي دجلة في تحقيق الإنتصار
والإبتعاد عن مراكز الهبوط والتواجد في مناطق الأمان على جدول ترتيب الدوري المصري.
فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدف
وتلقت شباكه 23 هدف.
فيما يحتل بيراميدز
المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة
فاز
في 7 وتعادل في 10 لقاءات وخسر مباراة
ين وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 18 هدف.