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الزمالك يكتسح البنك الأهلي برباعية ويواصل تصدر الدوري

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الزمالك
 
الإثنين، 26-04-2021 08:33 م
حصد نادي الزمالك ثلاث نقاط هامة فى رحلة الفوز بـ لقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 5 مواسم على التوالي، بالفوز على البنك الأهلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من المسابقة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 39 فى صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 فى المركز السابع عشر.

افتتح التسجيل مبكرا لنادي الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة السابعة من زمن المباراة عقب تمريرة عرضية من حميد أحداد من حدود منطقة الجزاء من الناحية اليمنى؛ ليسدد أوباما الكرة بيسراه في شباك الحارس محمود الزنفلي.
وعاد لأوباما للتشكيل الأساسي للزمالك عقب استبعاده أمام  الانتاج الحربي فى المباراة الماشضية عقب الأداء المهتز فى مباراة القمة أمام الأهلي والتى انتهت بفوز المارد الأحمر 2-1.
وأضاف حميد أحداد الهدف الثاني لنادي الزمالك  فى الدقيقة 18 من زمن اللقاء، إثر عرضية متقنة من الناحية اليسرى عن طريق عبد الله جمعة ليستقبلها أحداد برأسية رائعة فى شباك حارس البنك الأهلي محمود الزنفلي.
ومن جملة فنية رائعة سجل اللاعب المغربي حميد أحداد الهدف الثالث فى الدقيقة 43 من زمن المباراة  إثر عرضية متقنة من الناحية اليسرى عن طريق أشرف بن شرقي ليستقبلها أحداد بقدمه اليمني فى شباك حارس البنك الأهلي محمود الزنفلي.
وقلص الفارق للبنك الأهلي اللاعب عاصم صلاح عقب التسجيل فى شباك محمد أبو جبل من ضربة جزاء فى الدقيقة 68 من زمن اللقاء. 
 

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