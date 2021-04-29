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وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
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بث مباشر.. الزمالك والمقاولون العرب في الدوري
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الزمالك يتعثر ويتعادل مع "المقاولون " في الدوري
ا
الخميس، 29-04-2021
08:24 م
قدم موقع المصريون
بث مباشر
، بين نادي
الزمالك
ونظيره المقاولون العرب، في الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري،والتي انتهب التعادل 1/1 بين الفريقين.
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بث مباشر
مباراة
الزمالك
المقاولون العرب
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