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الزمالك يتعادل أمام بيراميدز 1/1 في الوقت القاتل

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ارشيفية
 
الأحد، 02-05-2021 08:28 م المصريون
 تعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله  السعيدلاعب بيراميدز في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.




 

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