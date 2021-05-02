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ديوان المظالم
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الزمالك يتعادل أمام بيراميدز 1/1 في الوقت القاتل
ارشيفية
الأحد، 02-05-2021
08:28 م
المصريون
تعادل فريقا
الزمالك
و
بيراميدز
بهدف لكل فريق في ال
مباراة
التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، تقدم
بيراميدز
بهدف أحرزه عبد الله السعيدلاعب
بيراميدز
في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر ال
مباراة
.
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بث مباشر
مباراة
الزمالك
بيراميدز
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