الجمعة 07 مايو 2021
توقيت مصر 12:13 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
قرار عاجل من خادم الحرمين بمنح هؤلاء وسام الملك عبد العزيز
حقيقة وفاة الفنان سمير غانم
وفاة معلم روحي رش المبيدات الحشرية في فمه
تصريح مفاجئ من وزارة الحج والعمرة عن حج هذا العام
الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
شاهد.. نص تقرير كتبه جهاز أمني حساس عن مفكر مصري مثير للجدل
إصابة أسطورة ريال مدريد "إيكر كاسياس" بأزمة قلبية
بث مباشر.. الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري
بث مباشر.. الزمالك وسموحة في الدوري
«حمدوك» يُعلق على تهديد «السيسي» بالحرب بسبب سد النهضة
ADS
الرئيسية
الرياضة
الزمالك يتصدر جدول الدوري بعد فوزه على سموحة 1/2
ا
Native
الخميس، 06-05-2021
08:29 م
استطاع فريق
الزمالك
التغلب على
سموحة
بهدفين لهدف في ال
مباراة
التي جمعت الفريقين اليوم ضمن فعاليات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد
الزمالك
لـ 44 نقطة متصدرا بها جدول الدوري حتى الآن.
Copy
بث مباشر
مباراة
الزمالك
سموحة
إقرأ ايضا
الأهلي يتخطى الاتحاد السكندري في الدوري ويفوز 1/2
رسميًا.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراته ضد الزمالك
مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: بيخاف على نفسه وبيستنى الكورة لما تجيله
أخبار متعلقة
مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز الليلة
الزمالك يتعثر ويتعادل مع "المقاولون " في الدوري
الزمالك يكتسح البنك الأهلي برباعية ويواصل تصدر الدوري
الزمالك بتخطى الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين
سموحة بفجر مفاجاة وبهزم الأهلي 1/2
موسيماني يتفوق على كارتيرون و الأهلي يفوز على الزمالك 1/2